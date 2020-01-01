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Taksim araç trafiğine açıldı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAYılbaşı kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06: 00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı.

01.01.2020 07:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 07:14
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ DHA
Yılbaşı kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Meydanı saat 06: 00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı.
Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06: 00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı. Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan yollarda oluşan trafik dikkat çekti. Alınan tedbirler kapsamında Gezi Parkı girişi ve Taksim Meydanı'nda konuşlandırılan bazı itfaiye ve polis araçları da bölgeden ayrıldı.
Taksim araç trafiğine açıldı

İstanbul, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA


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