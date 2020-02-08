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Taksim beyaza büründü

İstanbul'da etkisini sürdüren kar şehrin bir çok alanı gibi Taksim Meydanını da beyaza bürüdü.

08.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:46
'da etkisini sürdüren kar şehrin bir çok alanı gibi Meydanını da beyaza bürüdü. İşe giden vatandaşlar, hem soğuktan korunmaya çalıştı, hem de kartpostallık görüntünün tadını çıkardı.
Haftalardır beklenen yar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına aldı. Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde tüm kenti etkisi altına aldı. Gün ağarınca ise Taksim Meydanında güzel görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, hem soğuktan korunmaya çalıştı hem de Taksim'de oluşan kartpostallık görüntünün tadını çıkardı. Taksim Meydanında iş yeri olan vatandaşlar ise dükkanlarının önüne biriken karı temizledi.
(İHA)
Taksim beyaza büründü

İstanbul, Taksim, Güncel

Kaynak: İHA


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