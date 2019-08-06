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Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Taksim Camii'nin aleminin üzerine hilalin denk gelmesiyle oluşan manzara mest etti.

06.08.2019 13:18 Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı
Taksim Camii'nin aleminin üzerine hilalin denk gelmesiyle oluşan manzara mest etti. Gökyüzünde caminin alemiyle hilali bir arada gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Beyoğlu'nda yapımı devam eden Taksim Camii'nin alemiyle gökyüzünde oluşan hilal, oluşturduğu manzara ile mest etti. Akşam saatlerinde oluşan bu görüntü vatandaşların da ilgisini çekti. Alemin hilalle denk geldiğini gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Gördükleri manzara karşısında duygularını dile getiren bir vatandaş," Görüntü muazzam. Çok hoş görünüyor. Hilalle caminin buluşması çok güzel duruyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beyoğlu, Taksim, Güncel

Kaynak: İHA

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