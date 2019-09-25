Onyıllardır dönem dönem gündeme gelen ve somut adımlar atılması için planlar yapılan Taksim Camii'nin inşaatı, 9 Şubat 2017 tarihinde başladı. Projenin 2019 yılı sonunda bitmesi hedefleniyor. Şefik Birkiye'nin mimarı olduğu proje hakkında Taksim Camii inşaatı ne zaman başladı, Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak, Taksim Camii nerede, Taksim Camii kaç kişilik ve Taksim Camii mimarı kim gibi soruların cevapları merak ediliyor.

TAKSİM CAMİİ PROJESİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Taksim Meydanı'nda bir cami inşa edilmesi ilk olarak 1968 yılında gündeme geldi. Projenin gerçekleştiği alan imar planında 1977 yılından itibaren cami olarak belirlendi. Ancak Danıştay'ın 1983 yılında aldığı karar sebebiyle inşaat gerçekleşmedi.

1990'lı yıllarda tekrar inşaatı gündeme gelen cami projesi hususu 2011 yılında tekrar bir dava konusu oldu. Beyoğlu'nun birçok bölümü 1993 yılında "Kentsel Koruma Alanı" olarak ilan edildi. Bu ilana bağlı olarak koruma amaçlı imar planı hazırlanmasına başlandı. 2011 yılında Taksim Cami projesinin de dayanağı olan 1/1000 ölçekli "Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı" ile 1/5000 ölçekli "Beyoğlu Nazım İmar Planı yürürlüğe girdi. Aynı yıl bu planların iptal edilmesi amacıyla Cihangir Güzelleştirme Derneği ve Galata Derneği, Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açtı. İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi 25 Eylül 2013'te oybirliğiyle bu planları iptal etti. Beyoğlu Belediyesi karara itiraz ederek temyize gitti ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Temmuz 2015'te Danıştay 6. Dairesi Beyoğlu imar planlarının iptaline ilişkin İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

TAKSİM CAMİİ İNŞAATININ BAŞLAMASI

Şantiye hazırlıkları 9 Şubat 2017 tarihinde başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı olan Ahmet Misbah Demircan, 10 Şubat 2017'de yaptığı açıklamada projenin mimarının Şefik Birkiye olduğunu ve Sur Yapı'nın bu proje inşaatını tüm bedeli karşılayarak yapacağını resmen duyurdu.

TAKSİM CAMİİ NE ZAMAN İBATEDE AÇILACAK?

Taksim Camii inşaatından çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Büyük bir gayretle, emekle yapımına devam ediliyor. Zaman zaman gelip incelemelerde bulunuyoruz. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bir taraftan Atatürk Kültür Merkezi onun da yapımı devam ediyor. Tamamlandığında orada sinema tiyatro, bale burada da Türk İslam Sanat eserlerinin sergilendiği atölyelerin bulunduğu bir sanat merkezi bulunduğumuz caminin altında tamamlanmış olacak. Şu anda yüzde elliden fazla mermer dış kaplaması tamamlanmak üzere yıl sonuna kadar dışarıyla irtibatı kesilmiş olacak yani camları takılmış olacak. Dış kaplamaları tamamlanmış olacak, aldığımız bilgilere göre ekim ayı sonunda inşallah minarelerinin de malzemeleri gelmiş onlarda kaplanmış olacak. Ondan sonra iç süslemeleri aşamasına geçilecek" dedi.

TAKSİM CAMİİ NEREDE?

"Gümüşsuyu, Taksim Cd. 2 B, 34437 Beyoğlu/İstanbul" adresinde bulunan Taksim Camii, İstiklal caddesi ve Taksim Meydanı'nın kesiştiği noktadadır. Toplu taşıma ile bağlantılı olan camiye metro bağlantısı mevcuttur.

TAKSİM CAMİİ KAPASİTESİ NE KADAR?

Taksim Camii kapasitesi 960 kişidir.

TAKSİM CAMİİ MİMARI KİMDİR?

Taksim Camii mimarı Şefik Birkiye'dir.