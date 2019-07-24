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TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA SPREYLE ADINI YAZDI

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sprey boyayla yazı yazıldı.

24.07.2019 23:13
TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA SPREYLE ADINI YAZDI
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sprey boyayla yazı yazıldı. Anıtın alt tarafında yazılan Mehemet ile kurnalara yazılan M harfi belediye ekiplerince ilaçlı suyla yıkanarak temizlendi.
Taksim Meydanı'nda bulunan 91 yıllık Cumhuriyet Anıtı'na sprey boyayla yazı yazıldı. Akşam saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından yazıldığı öğrenilen yazıyı fark eden vatandaşlar durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi.
Beyoğlu Belediyesi çalışanları anıt çevresinde yaptığı incelemede, anıtın kuzey kısmına sprey boyayla Mehemet ve M, doğu ve batı tarafındaki kurnalara da M yazılmış olduğunu tespit etti.
Anıttaki yazılar, Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip tarafından ilaçlı su ile temizlendi.
Çevrede yapılan incelemede sprey boya kutusu bulan polis, yazıyı yazan kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi için çalışmalara başladı. TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA SPREYLE ADINI YAZDI

Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

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