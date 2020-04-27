Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

TAKSİM CUMHURİYET ANITINA SPREY BOYA İLE YAZI YAZAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ismin baş harfini alan şüpheli gözaltına alındı.

27.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:54
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ismin baş harfini alan şüpheli gözaltına alındı. Yazı yazan şüphelinin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na bu sabah saatlerinde bir şüpheli tarafından sprey boya ile isminin baş harfi yazıldı. Polis ekipleri tarafından yazan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada spreyle yazı yazan kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.'nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anıta sprey boya ile yazılan yazı ise temizlendi. TAKSİM CUMHURİYET ANITINA SPREY BOYA İLE YAZI YAZAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Sabah, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu’na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa’ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, Aycan’ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci’nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz Haberler
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Haberler››Güncel››TAKSİM CUMHURİYET ANITINA SPREY BOYA İLE YAZI YAZAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: Sokağa çıkma yasağında asfalt atağı - Haber 14:24: Türk Kızılay, Kırklareli'nde pide dağıttı - Haber 14:23: HDP önündeki eylemde 238'inci gün - Haber 14:22: Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı - Haber 14:22: İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli toprağa verildi - Haber 13:46: Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı - Haber 13:36: Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum - Haber 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler 09:27: Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler