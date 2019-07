Taksim'de "15 Temmuz Milli Birlik Destanı" sergisi açıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında çekilen fotoğrafları konu alan "15 Temmuz Milli Birlik Destanı" sergisi Taksim Meydanı'nda açıldı. Sergi açılışına vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi.Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla "15 Temmuz Milli Birlik Destanı" fotoğraf sergisi düzenledi. Taksim Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından Başkan Yıldız ve Vali Yardımcısı Gültekin gazilerle birlikte sergiyi dolaştı. Sergi açılışına yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi."BU MİLLET HİÇBİR İHANETİN CEZASIZ KALMAYACAĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ" Türk milletinin 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanını anlatan serginin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Taksim Meydanı'ndayız. Beyoğlu Belediyesi olarak bugünü unutturmamak adına Beyoğlulu İstanbullu hemşehrilerimize bir fotoğraf sergisi ile hizmette bulunmak istedik. Şuanda binlerce İstanbullu burada açmış olduğumuz fotoğraf sergisini ziyaret ediyorlar. Açılışını yaptık Pazar günü itibariyle hizmete açıktı. Hain darbe girişimi bu millet bu topraklarda hainlere mutlaka bir cezanın verileceğini hiçbir ihanetin cezasız kalmayacağını bir kez daha gösterdi. Şunu gördük ki 15 Temmuz'da bu topraklarda 1071 Malazgirt, Çanakkale, fetih ruhu dimdik hayatta o gün gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız hatta çocuklarımız destansı bir mücadeleyi hep birlikte tek millet olarak hangi siyasi görüşte olursa olsun ama tek millet olarak aynı toprağın çocukları olarak ezanlarına uzanan, bayraklarına uzanan eli hep birlikte kırıp hainlere gereken cezayı verdiler" şeklinde konuştu."ALLAH BİR DAHA O GÜNLERİ KİMSEYE GÖSTERMESİN" Hain darbe girişimi esnasında eşinin köprüye çıktığını söyleyen Mevhibe Atılsoy, "İnsan o günleri tekrar hatırlıyor çünkü eşim köprüye gitmişti. Benim küçük yeğenlerim var onlara bakıyordum, bir gözüm televizyondaydı. Çok kötü bir geceydi ağzımda yaralar çıkmıştı. Değişik oluyor insan gerçekten o anı hatırlıyorum. Bilmiyorum çok değişik duygular içerisindeyim. İnşallah Allah bir daha o günleri kimseye göstermesin" dedi."O GÜN SOKAĞA ÇIKIP TÜRK MİLLETİNİ AYAKTA TUTAN KAHRAMANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN" O gece torunları ile birlikte olduğunu ifade eden Tayyar Engin, "Allah bir daha Türk milletine öyle bir gece yaşatmasın. O gece çok sancılı bir dönem geçirdik. O gün torunlarım da yanımdaydı. Onlara hissettirmemek için ben kan ter içinde kaldım. Damadım ve çocuklarım hepsi boğaz köprüsüne koştu yollar kapalı tabi gidebilenler gitti. Gidemeyenler en yakın karakollardan polis arkadaşlarımıza yardımcı oldular. O gün sokağa çıkıp da Türk milletini ayakta tutan kahramanlardan Allah razı olsun. Onları saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Onları doğuran anneleri de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi alnından öpüyorum" diye konuştu."TAKSİM MEYDANI'NDAN HER GEÇTİĞİMDE AYNI DUYGULARI BİR DAHA YAŞIYORUM" Taksim Meydanı'ndan her geçtiğinde aynı duyguları yaşadığını söyleyen 15 Temmuz gazisi Emre Sessiz, "Anlatılmaz yaşanır derler ya biz o gün baldıran zehrini içmek için bu vatan uğruna canımızı vermekten çekinmeden eşimizi işimizi bırakarak Taksim Meydanı'na çıktık. Meydanlara halkımız döküldü. Bu tabii ki vatanımız içindi ecdadımız geçmişte ne yaptıysa bizde onu yapmak için çıktık. Cumhurbaşkanımız halkımızı sokağa davet etmeden önce zaten halkımız sokağa çıkmaya başlamıştı çağrıyla beraber akın akın sokağa dökülmeler başladı. Toplumca bu tepkimizi göstermeye çalıştık. Ben mesela Taksim Meydanı'ndan her geçtiğim zaman burada oturuyorum zaten aynı duyguları bir daha yaşıyorum. Kolay bir şey değil" ifadelerini kullandı.(İHA)