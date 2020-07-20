Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti

Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti.

20.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:39

Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti. Güpegündüz yaşanan olayın ardından iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 18.00'de Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadın şahsı darp etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Taksim'de 2 erkek bir kadını tekme tokat darp etti

GÖZALTINA ALINDILAR

Kadını darp eden 2 şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Yaralı kadında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Taksim'de 2 erkek bir kadını tekme tokat darp etti

"ANLADIĞIM KADARIYLA BERABERDİLER"

Olayı gören bir vatandaş ise o anları, "Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler" şeklinde anlattıç

Taksim’de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Taksim, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (17)
DÜRBÜNLÜ: Bu ortadoğulu ve doğulu yaratıklar ülkemizden defolsun bedevi çöllüleri ile yobaz afgan dağlıları yıllarda
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NUR: Kadın dövülür mü! Hiç kadın dövülürken insan yardım etmez mi?
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2020: Yabancı uyruklu ?
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