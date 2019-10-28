Haberler » 3. Sayfa » Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

- Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreniİSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

28.10.2019 15:18
- Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni
İSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
Taksim Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının ardından protokol tören alanından ayrılırken, siyasi parti temsilcileri ise çelenklerini bıraktı. Partililer ve vatandaşlar çelenklerin önünde bol bol fotoğraf çektirdi.
Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet Anıtı, Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:48 Miras yüzünden eniştesini vurdu
16:29 Fethiye'de kan davası cinayeti
16:11 Motorlu kurye ile ticari taksi çarpıştı
15:33 "Örümcek adam" gibi duvara tırmanan hırsız kamerada
15:18 Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni
14:22 Samsun'da 2. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
13:54 Uludağ'da nefes kesen köpek kurtarma operasyonu
28.10.2019 16:57:30