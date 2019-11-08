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Taksim 'de 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

Taksim 'de 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı İtfaiye ekipleri dar sokaklardan dolayı yangına zor müdahale ettiİSTANBUL - Taksim'de 6 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı.

08.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:40
'de 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
ekipleri dar sokaklardan dolayı yangına zor müdahale etti
İSTANBUL - Taksim'de 6 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Lisesinin arka caddesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri, sokakların dar olması sebebiyle güçlükle müdahale etti.
Yangın, saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Lisesinin arka caddesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çatıdan duman çıktığını gören ekipler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise sokağa girmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı. Alevlerin çoğu zaman 3 metreyi bulduğu görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.
Taksim 'de 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

Galatasaray, İtfaiye, Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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