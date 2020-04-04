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Taksim'de aç kalan güvercinleri beslediler

Korona virüs önlemleri kapsamında boşalan Taksim Meydanı'nda, bazı vatandaşlar aç kalan güvercinlere yem ve su vererek besledi.

04.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:23
Taksim'de aç kalan güvercinleri beslediler
Korona virüs önlemleri kapsamında boşalan Taksim Meydanı'nda, bazı vatandaşlar aç kalan güvercinlere yem ve su vererek besledi.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda turistler ve çevre esnafı tarafından beslenen güvercinler yeni tip korona virüs (Covid-C9) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle aç kaldı. Meydanda yem arayan kuşları, resmi kuş besleyicisi Ramazan Okay ve ağabeyi besledi. Yemi çıkarttıklarında bir anda etraflarını yüzlerce kuş sardı.

Kuş besleyici kardeşlerin İstanbul 'un birçok ilçesinde aç kalan kuşları beslediği öğrenildi. İstanbul'un 39 ilçesinde meydanlarda aç kalan kuşları beslemeye çalıştıklarını belirten resmi kuş besleyicisi Ramazan Okay, "Osmanlı mimari eserlerin, camilerin üzerine nasıl kuş saraylarını inşa etmişse, bugün biz de Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi kurumsal güvercin yemcisiyiz. Biz görevimizi, en işi şekilde, layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Bu sebepten dolayı bu güvercinler benim kardeşlerim. Bu 'kardeşlerime' sahip çıkmak, bu zor günlerinde yanlarında olmak benim kamu görevim ve hizmet anlayışım. Bu koronavirüs salgını sebebiyle 'kardeşlerim' vatandaşlarımızın çekilmesiyle aç kaldı. biz de ilk günden beri şehir şehir, ilçe ilçe gezip görevimizi yapıyoruz. Hamdolsun Rabbime o sebepten dolayı çok mutluyum. Gaziosmanpaşa, Beyazit, Kağıthane, ilçe ilçe gezip buradaki güvercinleri besliyoruz. İstanbul'un 39 ilçesine gitmeye gayret ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Taksim, Güncel
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