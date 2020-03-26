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TAKSİM'DE AÇ KALAN GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ

TAKSİM'DE AÇ KALAN GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİErsan SAN- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında boşalan Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları, aç kalan güvercinleri besledi.

26.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:24
TAKSİM'DE AÇ KALAN GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ

TAKSİM'DE AÇ KALAN GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ

Ersan SAN- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında boşalan Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları, aç kalan güvercinleri besledi.

Taksim Meydanı'nda turistler ve çevre esnafı tarafından beslenen güvercinler koronavirüs salgını nedeniyle aç kaldı. Meydanda yem arayan kuşları Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları besledi. Taksim Meydanı'nda görev yapan iki polis memuru, kuşlara mısır ve buğday verdi. Bir anda yüzlerce kuş polislerin etrafını sardı. Polis memurlarının her gün kuşları beslediği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar ise bu anı fotoğrafladı. Öte yandan bazı vatandaşlar da çevreden artık yemekleri getirerek kuşlara verdi.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Taksim, Güncel

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