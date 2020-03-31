Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taksim'de AKM'nin oditoryumu havadan görüntülendi

Taksim'de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatın ve ortaya çıkan oditoryum havadan görüntülendi.

31.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:26
Taksim 'de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatın ve ortaya çıkan oditoryum havadan görüntülendi.
Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz sene 10 Şubat'ta yıkılarak temeli atılan yeni AKM binasının inşaatında önemli yol alındı. Hızla yükselen AKM'de projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun çelik konstrüksiyonu da tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak olan oditoryum ve AVM ise havadan görüntülendi. Öte yandan çalışan sayısının korona virüs önlemleri kapsamında yeniden düzenlendiği bilgisine ulaşıldı. 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması beklenen AKM'de çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Taksim’de AKM’nin oditoryumu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Taksim, AKM, Güncel

Haberin Videosu :

Taksim'de AKM'nin oditoryumu havadan görüntülendi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Taksim'de AKM'nin oditoryumu havadan görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis’te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:30: Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber - Haber 16:30: Benzin ve motorinde beklenen indirim gerçekleşti - Haber 16:30: Pazarcının lahana maskeli korona virüs önlemi gülümsetti - Haber 16:30: AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Sezen'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 16:30: Antalya'da koronavirüs tedbirleri - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber