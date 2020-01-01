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Taksim'de binlerce vatandaş yeni yılı coşkuyla karşıladı

Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla 'merhaba' dedi.

01.01.2020 00:25 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:25 Taksim'de binlerce vatandaş yeni yılı coşkuyla karşıladı
eğlencelerinin merkezi 'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla 'merhaba' dedi. Havai fişek gösterisi altında yeni yıla giren vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.
Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran binlerce vatandaş, yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Geri sayımla birlikte havai fişekler patladı. Havai fişek gösterisi altında yeni yıla giren binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.
(İHA)

Yılbaşı, Taksim, Güncel

Kaynak: İHA

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