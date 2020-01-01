Taksim'de binlerce vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı

Yılbaşı
eğlencelerinin merkezi Taksim
'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla 'merhaba' dedi. Havai fişek gösterisi altında yeni yıla giren vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.
Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran binlerce vatandaş, yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Geri sayımla birlikte havai fişekler patladı. Havai fişek gösterisi altında yeni yıla giren binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL