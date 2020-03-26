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TAKSİM'DE BOŞ SOKAKLARA ŞARKI SÖYLEDİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAKoronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından en çok etkilenen yerlerden biri de Taksim oldu.

26.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:14
TAKSİM'DE BOŞ SOKAKLARA ŞARKI SÖYLEDİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Koronavirüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından en çok etkilenen yerlerden biri de Taksim oldu. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, sokak sanatçılarının eksik olmadığı İstiklal Caddesi'nde bu günlerde sessizlik hakim. Market ve eczaneler dışında tüm dükkanların kapalı olduğu cadde en sakin günlerini yaşıyor. İstiklal Caddesi'nin sembollerinden kestaneci ve milli piyango satıcılarının sayısı ise bir hayli düşmüş durumda. Birkaç kestaneci, milli piyango bileti satıcısı ise para kazanmak için boş sokaklarda beklemeye devam ediyor. Öte yandan, sokak sanatçılarının sıklıkla tercih ettiği ve müzik seslerinin yükseldiği caddede Filistinli bir kişi dışında kimsenin olmadığı görüldü. Filistinli olduğunu söyleyen göçmen ise boş sokaklara tek başına şarkı söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim'den detaylar

-Boş sokaklar

-Kapalı dükkanlar

-Şarkı söyleyen Filistinli


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Taksim, Güncel

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