Taksim'de değnekçi dehşeti kamerada

Taksim
'de değnekçi dehşeti kameradaDeğnekçi, sokak ortasında esnafı bıçakla kovaladıÇocuğuyla bıçaklı kovalamanın ortasında kalan kadın, panikle kaçtı
İSTANBUL - Taksim'de tur otobüslerini dükkanların önüne park ettiren değnekçi, duruma tepki gösteren esnafları bıçakla kovaladı. Kameralara yansıyan dehşet anlarında yoldan çocuğuyla geçen bir kadının da panikle kaçmaya çalıştığı görülüyor. Olay, 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00 sırasında Taksim Talimhane
'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, değnekçilik yapan 2 kişi para karşılığında tur otobüslerinin park etmesine yardım etti. Değnekçiler, araçları bölgede bulunan dükkanların önüne park ettirmeye başladı. Bir süre sonra dükkanın önün kapanmasından rahatsız olan esnaf ile değnekçiler arasında tartışma çıktı. Çevrede bulunan diğer esnafların da gelmesiyle tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Sokak ortasında bıçakla esnafları kovaladıDeğnekçilerden biri yanında getirdiği bıçağı çıkararak etrafa salmaya başladı. Daha sonra da sokak ortasında bıçakla esnafları kovalamaya başladı. Yaşanan değnekçi dehşeti saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Yoldan geçen kadın çocuğuyla birlikte bıçaklı kovalamanın ortasında kaldıKameralara yansıyan görüntülerde tur otobüslerinin dükkanlarının önüne park ettirilmesine itiraz eden çevredeki esnafın değnekçilerle konuştuğu görülüyor. Görüntülerde bir süre konuşan taraflar arasında tartışmanın büyüdüğü görülüyor. Bu sırada bir değnekçinin cebinden çıkardığı bıçakla esnafları kovalamaya başladığı görülüyor. Bu sırada bıçaklı kovalamanın ortasında kalan çocuklu bir kadın da çocuğuyla birlikte hızla çevreden kaçmaya çalıştığı görülüyor.
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Kaynak: İHA