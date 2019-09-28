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Taksim'de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarları Taksim'de bir araya geldi.

28.09.2019 18:09Taksim'de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat
Bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarları Taksim'de bir araya geldi. Meşale yakıp, tezahürat yapan taraftarlar meydanda bulunan polis aracının yanına geldiklerinde hep birlikte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek polise moral verdi.

Bu akşam saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine hareketliydi. Maça saatler kala Taksim'de bir araya gelen Galatasaray taraftarı, tuttukları takımının tezahüratları eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca yürüyüp meşale yaktı. Ortaya çıkan renkli görüntüyü fırsat bilen turistler ise Galatasaraylı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Taraftarlardan polise moral tezahüratı

İstiklal Caddesi boyunca tezahüratlar eşliğinde yürüyen Galatasaray taraftarı, meydanda bekleyen bir polis aracının yanına geldiğinde hep birlikte, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek görevleri başındaki polislere moral verdi.

Minik amigo taraftarları coşturdu

Galatasaraylı taraftarların İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşünün en renkli görüntülerinden biri de küçük yaştaki bir çocuğun caddede bulunan taraftarları etrafında toplayarak kendilerine tezahürat yaptırması oldu. Yüzlerce Galatasaray taraftarına tezahürat yaptıran küçük çocuk taraftarlarca alkışlandı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Galatasaray, Fenerbahçe, Taksim, Spor

Kaynak: İHA

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