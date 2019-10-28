Haberler » 3. Sayfa » Taksim'de eski kıyafetlerini giyip dilencilik yapan kadın, kamerayı görünce şoke oldu

Taksim'de eski kıyafetlerini giyip dilencilik yapan kadın, kamerayı görünce şoke oldu

Taksim'de eski kıyafetlerini giyip dilencilik yapan kadın, kamerayı görünce şoke oldu Defalarca yakalanmasına rağmen dilenmeye devam etti, kamerayı görünce koşarak uzaklaştıİSTANBUL - Taksim'de, daha önce 2 kez yakalanarak hakkında işlem yapılan dilenci kadın, dilenmek için hazırlanırken...

28.10.2019 09:42
Taksim'de eski kıyafetlerini giyip dilencilik yapan kadın, kamerayı görünce şoke oldu
Defalarca yakalanmasına rağmen dilenmeye devam etti, kamerayı görünce koşarak uzaklaştı
İSTANBUL - Taksim'de, daha önce 2 kez yakalanarak hakkında işlem yapılan dilenci kadın, dilenmek için hazırlanırken kameralara yakalandı. Kameraya kaydedildiğini gören dilenci koşarak uzaklaştı.
Olay, dün sabah saatlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevrelerinde dilencilik yaptığı ve bu sebeple daha önce hakkında 2 kez işlem yapıldığı öğrenilen Ayşe Y. isimli kadın, Taksim Metro İstasyonunun alt geçit girişinde üzerindeki kıyafetleri değiştirirken bir kere daha görüntülendi. Metro istasyonunun girişinde bulunan yürüyen merdivenin başında, inandırıcı olmak için üzerindeki kıyafetleri eskisiyle değiştirdiği görülen kadın, kendisini kayda alan kamerayı fark etti. Bunun üzerine ne yapacağını şaşıran kadın, merdivenlerden telaşla inerek izini kaybettirmeye çalıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Daha önce iki kez yakalandı, dilenmeye devam etti
Ayşe Y. isimli kadın 27 Şubat tarihinde Taksim Meydanında bulunan anıtın önünde çevredeki vatandaşlar aldırış etmeden kıyafetlerini değiştirdikten sonra dilenmeye başlamış, durumu fark eden ekiplerce kendisine idari para cezası kesilmişti. Aynı kadın 11 Ekim'de tekrar sahneye çıkmış, İstiklal Caddesinde dilenirken ekiplerce gözaltına alındıktan sonra kendisine kabahatler kanunu uyarınca para cezası kesilmişti.
Taksim'de eski kıyafetlerini giyip dilencilik yapan kadın, kamerayı görünce şoke oldu

Beyoğlu, Taksim, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:28 Sözcü Gazetesi davasında yargılamaya devam edildi
12:24 Rus gazeteciler Alanya'yı çok sevdi
12:10 Edirne'de uluslararası 'uyuşturucu' operasyonu: 14 kilo skunk maddesi ele geçirildi
11:31 Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs yakalandı
11:10 İki kadının sır dolu ölümü çekilen video sayesinde aydınlatıldı
11:01 2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü
10:41 Kaçakçıların zulası polisi bile şaşkına çevirdi
28.10.2019 12:29:50