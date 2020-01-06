Haberler » Güncel » TAKSİM'DE ETKİLİ OLAN RÜZGÂR VE YAĞIŞ ŞEMSİYELİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Haber

TAKSİM'DE ETKİLİ OLAN RÜZGÂR VE YAĞIŞ ŞEMSİYELİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına bugünde etkisini sürdürdü.

06.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:41 TAKSİM'DE ETKİLİ OLAN RÜZGÂR VE YAĞIŞ ŞEMSİYELİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına bugünde etkisini sürdürdü. Yağışın yanı sıra rüzgarında etkili olduğu kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde etkili olmaya devam yağış ve rüzgar trafikteki sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yola çıkan İstanbulluların yağıştan korunmak için tedbirli oldukları, çoğunluğun yanlarında şemsiyeleri olduğu görüldü. Ancak etkili olan rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. İstanbul'da yağış ve rüzgarın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Ters dönen şemsiyelerden detay

-Vatandaşların şemsiyelerle yürümeye çalışması

- Meydanı'ndan detay

-Etkili olan yağış ve rüzgardan detay

-Genel detaylar


- İstanbul

Şemsi Tebrizi, İstanbul, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:38   Çavuşoğlu: "Tüm boyutlarıyla Asya'da daha güçlü olmak istiyoruz" - Haber
10:38   Otobüsün bagajında, 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber
10:33   Z kuşağı seçimlere duyarlı, siyasete mesafeli - Haber
10:32   Ordu'da kızak şenliği - Haber
10:32   Yerleşim alanlarına inmesinler diye - Haber
09:35   "Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi - Haber
08:39   İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
22:00   Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Haber
20:46   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi - Haber
6.01.2020 10:45:45