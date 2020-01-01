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Taksim'de güneş ve dolu yağışı bir arada

Taksim'e yeni yılın ilk gününde dolu yağdı.

01.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:13 Taksim'de güneş ve dolu yağışı bir arada
'e yeni yılın ilk gününde dolu yağdı. Bir anda başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar güneşli havayı ve dolu yağışını bir arada yaşadı.

Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar bugün ilginç bir manzarayla karşılaştı. Yeni yılın ilk gününde saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda dolu yağışı kendini gösterdi. Aniden başlayan yağış vatandaşları hazırlıksız yakalarken meydanda bulunanlar, hem güneşli havayı hem de dolu yağışını birlikte yaşadı. Yağıştan etkilenmemek isteyen kimi vatandaşlar şemsiyelerini açtı, kimileriyse güneş ve dolu yağışının tadını çıkardı. - İSTANBUL

Dolu Yağışı, Taksim, Güncel

Kaynak: İHA

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