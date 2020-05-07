Haber, Son Dakika, Haberler

Taksim'de iki arkadaşa sosyal mesafe ve maske cezası

Taksim Meydanında oturan iki arkadaşa polis ekipleri sosyal mesafe kuralı ve maskeden dolayı ceza yazdı.

07.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:47
Taksim Meydanında oturan iki arkadaşa polis ekipleri sosyal mesafe kuralı ve maskeden dolayı ceza yazdı. Arkadaşı ceza yedikten sonra diğer vatandaş ise yüzündeki maskeyi çıkartarak, 'Takmıyorum, ceza kesin' diyerek tepki gösterdi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluktan sonra polis ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dolaşarak maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlara ceza kesti. Bazı vatandaşlar 'tamam takıyorum' diyerek cezadan kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.
"TAKMIYORUM, CEZAYI KESİN"
Taksim Meydanında oturan iki arkadaş sosyal mesafe kuralına uymadığı için ekipler cezai işlem uyguladı. Bu sırada arkadaşlardan birinin yüzündeki maskenin çenesinin altında olduğu için de cezai işlem uygulandı. Maskeden dolayı ceza yiyen vatandaş, maskesi olduğunu söyleyerek polise dil dökerken, arkadaşı ise yüzündeki maskeyi çıkartarak, 'Takmıyorum cezayı kesin' diyerek tepki gösterdi. Öte yandan ekiplerin denetimler sırasında 29 kişiye daha biner lira ceza kestiği öğrenildi.
(İHA) Taksim’de iki arkadaşa sosyal mesafe ve maske cezası

Kaynak: İHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Taksim, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haberler
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan’a Sercan’ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Haberler
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs’ta yapılacak Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Haberler››Güncel››Taksim'de iki arkadaşa sosyal mesafe ve maske cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:41: Sakarya'da kumar oynanan eve baskın; 22 bin lira 'sosyal mesafe' cezası - Haber 12:41: ADANA Karpuzda hasat için geri sayım başladı-1 - Haber 12:40: Maskede tavan fiyat belli oldu - Haber 12:40: Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı valizden cephanelik çıktı - Haber 12:40: Karantina süresini tamamlayıp memleketlerine gidenlere fidan hediye edildi - Haber 12:05: 500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü - Haber 12:01: Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 11:58: Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler