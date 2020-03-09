Taksim'de izinsiz gösteride 34 kişi gözaltına alındı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yürüyüş yapmak isteyen polis müdahale etti.
09.03.2020 05:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:40
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yürüyüş yapmak isteyen polis müdahale etti. Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polisin yaptığı müdahalede 34 kişi gözaltına alındı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir grup kadın Beyoğlu Sıraselviler Caddesinde toplanarak, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yürüyüş yapmak istedi. Ancak İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belirtilen yerlerde yürüyüş yapılamayacağı, yolların kapalı olacağını açıklamıştı. Ancak toplanan bazı kadınlar polis barikatlarını yumruklayarak, yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri gaz sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından 34 kişi gözaltına aldı. - İSTANBUL
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir grup kadın Beyoğlu Sıraselviler Caddesinde toplanarak, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yürüyüş yapmak istedi. Ancak İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belirtilen yerlerde yürüyüş yapılamayacağı, yolların kapalı olacağını açıklamıştı. Ancak toplanan bazı kadınlar polis barikatlarını yumruklayarak, yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri gaz sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından 34 kişi gözaltına aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Taksim'de izinsiz gösteride 34 kişi gözaltına alındı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Taksim, Polis, 3. Sayfa
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