Taksim'de Ezanı Islıklayana da Tepki Gösterene de Biber Gazı Sıkıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınların, okunan ezanı ıslıklarla protesto ettiğini ileri sürerek bu akşam Taksim'de yürüyüşe geçen gruba polis plastik mermilerle müdahale etti.

Polis ekipleri, ezanın ıslıklanmasına tepki göstermek için bir araya gelen grubu, gösteri izni olmadıkları için uyardı. Ekipler, uyarıyı dikkate almayan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grubu biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.

EZANIN ISLIKLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi'nde yürüyen kadınların ezan okunduğu sırada ıslık çalmalarına tepki gösteren bir grup protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atan grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Bu sırada polis ekipleri gösteri izni olmayan grubu dağılmaları yönünde ikazda bulundu.

DAĞILMAMAKTA DİRENDİLER

Polisin uyarılarını dikkate almayan grup dağılmamakta direndi. Polis ekipleri gruba biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan kısa süreli arbedenin ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından grup dağıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 19.30 için yürüyüş çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine polis Taksim'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletildi.

NE OLMUŞTU?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen kadınların yürüyüşüne Valilik izin vermemişti. TOMA'larla önlem alan polis, İstiklal Caddesi'ni hem Taksim Meydanı hem de Tünel tarafından geçişe kapatmıştı. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan kadınlara önce kalkanla, ardından plastik mermi ve biber gazıyla müdahalede bulunmuştu. Bir grup kadın, ezan okunduğu sırada ıslıklarla ezanı bastırmaya çalışmıştı.

Kaynak: İHA