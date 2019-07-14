14.07.2019 14:29
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Taksim'de kadın ve erkeklerin olduğu kavga kamerada

Taksim'de kadın ve erkeklerin olduğu kavga kamerada İki grup arasında çıkan kavgada şahıs cam şişeyi yerde parçaladıİSTANBUL - Taksim'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Taksim'de kadın ve erkeklerin olduğu kavga kamerada
İki grup arasında çıkan kavgada şahıs cam şişeyi yerde parçaladı
İSTANBUL - Taksim'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflardan bir şahıs, elindeki cam şişeyi yerde kırarak parçasıyla etraftakileri yaralamaya çalıştı. Şahısın güçlükle zapt edildiği o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Taksim Mis Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinden meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Vatandaşların arayarak girmesiyle taraflar ayrıldı.
Elindeki şişeyi kırıp cam parçasıyla saldırdı
Ancak taraflardan biri olan şahıs, öfkeden deliye dönünce elindeki cam şişeyi yere vurarak kırdı. Yerden eline cam parçası alan şahıs, etrafına sallamaya başladı. Yanındakilerinin müdahalesiyle güçlükle zapt edilen şahıs, ardından uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksim'de kadın ve erkeklerin olduğu kavga kamerada
Kaynak: İHA
Taksim, kavga, 3. Sayfa

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