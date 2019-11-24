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TAKSİM'DE KAVGADA KAĞIT TOPLAYICISI YARALANDI

Ersan SAN/İSTANBUL DHATaksim'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği kağıt toplayıcısını belinden bıçakladı.

24.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:56TAKSİM'DE KAVGADA KAĞIT TOPLAYICISI YARALANDI

Ersan SAN/İSTANBUL DHA

'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği kağıt toplayıcısını belinden bıçakladı. Yaralanan kağıt toplayıcısı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Taksim Gezi Parkı önünde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adı öğrenilemeyen bir kişi ile kağıt toplayıcısı arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kağıt toplayıcısı belinden bıçaklanarak yere yığıldı. Hemen yakında güvenlik önlemi için bekleyen polisler, yaralı kağıt toplayıcısına ilk müdahalede bulundu. Şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kağıt toplayıcısını ambulansa alarak Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli ise işlemleri için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin yaralıya müdahalesi

-Sağlık ekipleri

-Ambulansa taşınması

-Bıçaklı şüphelinin üst araması

-Polis aracına bindirilmesi



Taksim, kavga, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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