Haberler» genel» Haber

Taksim'de Kızılderili sanatçılara yoğun ilgi

Taksim'de Kızılderili sanatçılara yoğun ilgiİSTANBUL - Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayanTaksim Meydanı, bu sefer Kızılderili sanatçıları ağırladı.

06.08.2019 09:27
Taksim'de Kızılderili sanatçılara yoğun ilgi
Taksim'de Kızılderili sanatçılara yoğun ilgi
İSTANBUL - Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayanTaksim Meydanı, bu sefer Kızılderili sanatçıları ağırladı. Kızılderili sanatçılara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar gösteri anlarını cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.
Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı İstanbul'un önemli simgelerinden Beyoğlu Taksim Meydanı, bu sefer Kızılderili sanatçıları ağırladı. Meydanda üzerlerinde Kızılderili kıyafetiyle müzik çalan gruba yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Çaldıkları şarkılarla vatandaşları eğlendiren grup izleyenler tarafından alkış aldı. Bazı turistler ise üzerlerinde Kızılderili kıyafeti olan müzik grubuyla hatıra fotoğrafı çekildi. Bazıları ise müzik çalan grubu cep telefonlarına kaydetti.
(MT- ÖY- HK-

İstanbul, Taksim, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
10:22   Başarabilmek için ölümü göze alıyorlar
10:18   Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönüşü sürüyor
10:10   Kurban satıcılarının umudu arefe günü
10:02   Okul harçlığını çıkarmak için derelerden tuttuğu balıkları yol kenarında satıyor
09:40   7 yılda 40 bin jilet biriktirdi
09:36   Sahiplendiği kargalara çocukları gibi bakıyor
09:34   Tarihi Uzun Çarşı'da bayram hareketliliği