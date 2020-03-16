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Taksim'de korona virüs bilgilendirme çalışması

İBB ekipleri, metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür de dağıttı.

16.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:46
Taksim'de korona virüs bilgilendirme çalışması
İBB ekipleri, metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür de dağıttı. Meydana kurulan dezenfektanı da kullanan vatandaşlar, uygulamadan duyulan memnuniyetlerini dile getirdi.
İstanbul 'un en yoğun noktalarında İBB ekipleri korona virüs karşı vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı. Taksim Meydanına gelen görevliler halkı bilinçlendirmek için bilgi vererek broşürler dağıttı. Metrodan çıkan vatandaşlara görevliler kolonya sıktı. Vatandaşlar, mobil hijyen noktalarına kurulan dezenfektanı da kullanıp, memnuniyetlerini dile getirdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Güncel

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