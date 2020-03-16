Taksim'de korona virüs bilgilendirme çalışması
Taksim'de korona virüs bilgilendirme çalışması -Metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür dağıttı İBB ekipleri korona virüs karşı Taksim Meydanı'na dezenfektan kurdu İBB ekipleri, metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür de dağıttı.
16.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:55
Taksim 'de korona virüs bilgilendirme çalışması-Metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür dağıttıİBB ekipleri korona virüs karşı Taksim Meydanı'na dezenfektan kurdu
İSTANBUL - İBB ekipleri, metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür de dağıttı. Meydana kurulan dezenfektanı da vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi. İstanbul 'un en yoğun noktalarında İBB ekipleri korona virüs karşı vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı. Taksim Meydanına gelen görevliler halkı bilinçlendirmek için bilgi vererek broşürler dağıttı. Metrodan çıkan vatandaşlara görevliler kolonya sıktı. Vatandaşlar, mobil hijyen noktalarına kurulan dezenfektanı da kullanıp, memnuniyetlerini dile getirdi.
İSTANBUL - İBB ekipleri, metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür de dağıttı. Meydana kurulan dezenfektanı da vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi. İstanbul 'un en yoğun noktalarında İBB ekipleri korona virüs karşı vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı. Taksim Meydanına gelen görevliler halkı bilinçlendirmek için bilgi vererek broşürler dağıttı. Metrodan çıkan vatandaşlara görevliler kolonya sıktı. Vatandaşlar, mobil hijyen noktalarına kurulan dezenfektanı da kullanıp, memnuniyetlerini dile getirdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Taksim'de korona virüs bilgilendirme çalışması
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Genel
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