Taksim’de korsan otoparkçı gözaltına alındı

Taksim'de "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçı gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Taksim çevresindeki cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek korsan otoparkçılık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Aşkın A'yı yakaladı. Şüpheli Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı.

Şüpheliye, 3 Ağustos 2017 ile 3 Ağustos 2020 arasında yapılan denetimlerde yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaktan 4, araç veya yaya trafiğini tehlikeye atmaktan 2 olmak üzere 6 adet cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.