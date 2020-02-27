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Taksim'de lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Kent genelinde etkisini gösteren lodos, Taksim Meydanında vatandaşlara zor anlar yaşattı.

27.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:06Taksim'de lodos hayatı olumsuz etkiliyor
Kent genelinde etkisini gösteren lodos, Meydanında vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından beklenen lodos gece saatlerinden itibaren 'da etkisini göstermeye başladı. Şehrin birçok noktasında hissedilen lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanında yürüyen vatandaşlar kuvvetli lodosun etkisiyle zaman zaman ayakta durmakta dahi zorlandı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, lodosun 2 gün boyunca etkisini gösterecek. - İSTANBUL

İstanbul, Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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