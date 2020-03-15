Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası
Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası Egzozundan susturucuyu çıkararak gürültüye sebep oldu, lüks aracı çekildi Taksim Meydanı'nda lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkarıp gürültü yaparak ilerleyen Iraklı bir adama 2 bin 228 lira ceza kesildi.
15.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:40
Taksim 'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezasıEgzozundan susturucuyu çıkararak gürültüye sebep oldu, lüks aracı çekildi
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkarıp gürültü yaparak ilerleyen Iraklı bir adama 2 bin 228 lira ceza kesildi. Polis ekipleri lüks aracı otoparka çekti. Taksim Meydanı'nda yaklaşık 600 bin TL değerindeki lüks aracıyla seyahat eden Iraklı Kamil Haydar Abbas isimli bir kişi, aracının polis tarafından çekilmesiyle önce ne olduğunu anlamadı. Sıraselviler Caddesi'nde aracı kenara çekilen Abbas, polisin kendisine arabadan gelen aşırı gürültüyü sorması üzerine sesin motordan geldiğini iddia etti. Ancak polisler aracı incelediğinde egzozdan susturucunun çıkartıldığını ve sesin egzozdan geldiğini anladı. Aracın egzozunun değiştiğini ve aşırı ses çıkardığını gören polisler sürücü Kamil Haydar Abbas'a 2 bin 228 lira değerinde ceza kesti. Ardından vatandaşların meraklı bakışları arasında trafik ekipleri tarafından lüks araç Kasımpaşa Otoparkı'na çekildi. Bazı vatandaşların ise araç çekilirken fotoğraf çektiği görüldü.
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkarıp gürültü yaparak ilerleyen Iraklı bir adama 2 bin 228 lira ceza kesildi. Polis ekipleri lüks aracı otoparka çekti. Taksim Meydanı'nda yaklaşık 600 bin TL değerindeki lüks aracıyla seyahat eden Iraklı Kamil Haydar Abbas isimli bir kişi, aracının polis tarafından çekilmesiyle önce ne olduğunu anlamadı. Sıraselviler Caddesi'nde aracı kenara çekilen Abbas, polisin kendisine arabadan gelen aşırı gürültüyü sorması üzerine sesin motordan geldiğini iddia etti. Ancak polisler aracı incelediğinde egzozdan susturucunun çıkartıldığını ve sesin egzozdan geldiğini anladı. Aracın egzozunun değiştiğini ve aşırı ses çıkardığını gören polisler sürücü Kamil Haydar Abbas'a 2 bin 228 lira değerinde ceza kesti. Ardından vatandaşların meraklı bakışları arasında trafik ekipleri tarafından lüks araç Kasımpaşa Otoparkı'na çekildi. Bazı vatandaşların ise araç çekilirken fotoğraf çektiği görüldü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası
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