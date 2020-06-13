Taksim'de olay çıkartan Iraklı polise vatandaştan tepki

Taksim'de alkollüyken araç kullanan ve ehliyeti olmayan Irak uyruklu polise ceza kesildi.

13.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:39
Taksim'de alkollüyken araç kullanan ve ehliyeti olmayan Irak uyruklu polise ceza kesildi. Cezaya itiraz ederek polisle tartışan Iraklı şahsa bir vatandaş, "Bağırmayacaksın benim polisime" diyerek tepki gösterdi.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, aracını park yasağı bulunan yerde bırakan bir kişiden kimlik istedi. Üzerinden herhangi bir kimlik ya da pasaport çıkmayan kişinin ehliyetinin de yanında olmadığı görüldü. Bunun üzerine polis, kendisinin de Irak'ta polis olduğunu söyleyen kişiye alkol testi yaptı.
279 PROMİL ALKOL ÇIKTI
Ehliyetsiz olarak araç kullanan Iraklı polise yapılan testte 279 promil alkollü olduğu görüldü. Bunun üzerine adının Maher Adıl Adnan E.G. olduğu öğrenilen Iraklı'ya ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma ve ruhsat bulundurmamaktan toplam 3 bin 833 TL para cezası kesildi.
VATANDAŞTAN IRAKLI'YA "BAĞIRMAYACAKSIN BENİM POLİSİME"
Öte yandan, kendisine ceza yazıldığı için polislerle tartışan Iraklı'yı gören bir vatandaş tepki gösterdi. Yoldan geçerken olan biteni görüp olay yerine gelen vatandaş, "Bağırmayacaksın benim polisime. Bizim ülkemizde bize böyle davranamazsın diyerek Iraklı turiste tepki gösterdi.
Irak'ta polis olduğunu söyleyen ve 279 promil alkollü olduğu görülen Iraklı turist, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürülürken, aracı da çekiciyle kaldırıldı.
(İHA) Taksim’de olay çıkartan Iraklı polise vatandaştan tepki

Kaynak: İHA

Etiketler: Taksim, Irak, Güncel, Haber

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