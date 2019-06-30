TAKSİM'DE 'ONUR YÜRÜYÜŞÜ'NE POLİS MÜDAHALESİ

BEYOĞLU Mis Sokak'ta toplanan LGBTİ üyesi bir grup İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan 'Onur Yürüyüşü 'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından dağılmayan gruba polis müdahale etti.İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Caddesi 'nde yapılması planlanan 'LGBTİ Onur Yürüyüşü 'ne izin verilmeyeceğinin açıklamasının ardından LGBTİ üyesi bir grup saat 17.00'da Beyoğlu Mis sokakta toplandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda LGBTİ üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından polis ekipleri gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarının ardından dağılmayan gruba polis biber gazlı plastik mermi ile müdahale etti. Müdahalenin ardından grubun ara sokaklarda yeniden toplanması üzerine polis ekipleri gruba ikinci kez müdahale etti. Polis ekiplerinin önlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun Mis sokakta toplanması

-Grubun basın açıklaması yapması

-Polis ekiplerinin dağılın anonsu yapması

-Dağılmayan gruba polis ekiplerinin biber gazlı plastik mermi ile müdahale etmesi

-Genel ve detaylar

- İstanbul