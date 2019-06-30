30.06.2019 19:05
Haberler » Güncel » Haber

Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

Taksim

BEYOĞLU Mis Sokak'ta toplanan LGBTİ üyesi bir grup İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan 'Onur Yürüyüşü 'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

BEYOĞLU Mis Sokak'ta toplanan LGBTİ üyesi bir grup İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan 'Onur Yürüyüşü 'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından dağılmayan gruba polis müdahale etti.
İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Caddesi 'nde yapılması planlanan 'LGBTİ Onur Yürüyüşü 'ne izin verilmeyeceğinin açıklamasının ardından LGBTİ üyesi bir grup saat 17.00'da Beyoğlu Mis sokakta toplandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda LGBTİ üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından polis ekipleri gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarının ardından dağılmayan gruba polis biber gazlı plastik mermi ile müdahale etti. Müdahalenin ardından grubun ara sokaklarda yeniden toplanması üzerine polis ekipleri gruba ikinci kez müdahale etti. Polis ekiplerinin önlemleri sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Beyoğlu , İstanbul , Polis , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:38 Otomobilin çarparak devirdiği elektrik direği yangın çıkardı
20:37 Denize giren kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi
20:35 Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü
20:33 Teröristlerce katledilen Ahi, vefatının ikinci yılında anıldı
20:33 DHA YURT BÜLTENİ-16
20:32 Mezuniyet töreninde 'oo devrem nasılsın' pankartı sakıncalı bulundu
20:31 AB Liderler Zirvesi başladı