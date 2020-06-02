TAKSİM'DE PARA ÖDEMEDİ DEDİĞİ MÜŞTERİSİNİ POLİSE TESLİM ETTİ

Fatih Aksaray'dan aldığı müşteriyi Taksim Meydanı'na getiren taksici parasını alamadığını öne sürerek, yabancı uyruklu müşteriyi kolundan tutup polise teslim etti.

02.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:32
Fatih Aksaray'dan aldığı müşteriyi Taksim Meydanı'na getiren taksici parasını alamadığını öne sürerek, yabancı uyruklu müşteriyi kolundan tutup polise teslim etti. Taksici polislerle konuşurken müşteri oradan uzaklaştı. İlginç anlar kameraya yansıdı.
Olay saat 13.30'da meydana geldi. Aksaray'da yabancı uyruklu bir kişi durdurduğu taksiye bindi. Taksim Meydanı'na gitmek isteyen kişiyi alan taksi şoförü müşterisini istediği yere getirdi. Taksicinin iddiasına göre meydanda taksiden inen kişi ödeme yapmadan gitti. Peşinden inen taksici bu kişiyi kolundan tutarak taksimetrenin yazdığı 25 lirayı ödemesini istedi. Müşterinin yine para vermemesi üzerine taksici kolundan tuttuğu yabancı uyruklu kişiyi o sırada yoldan geçen trafik polislerine teslim etti. Taksici polislerle konuşurken müşteri bu sırada yürüyerek oradan uzaklaştı. Taksici de daha sonra aracına binerek yoluna devam etti. Yaşanan ilginç olay kameraya yansıdı. TAKSİM’DE PARA ÖDEMEDİ DEDİĞİ MÜŞTERİSİNİ POLİSE TESLİM ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Taksim, Fatih, Güncel, Haber

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