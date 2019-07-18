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TAKSİM'DE 'PARA ÜSTÜNÜ VERMEDİN' KAVGASI KAMERADA

TAKSİM'de bakkaldan alışveriş yapan müşteriyle esnaf arasında para üstü nedeniyle kavga çıktı.

18.07.2019 13:56 TAKSİM


TAKSİM'de bakkaldan alışveriş yapan müşteriyle esnaf arasında para üstü nedeniyle kavga çıktı. Esnafın müşteriye yumruk atarak, yere düşürdüğü o anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, 16 Temmuz Salı günü Taksim'de meydana geldi. Bakkaldan alışveriş yapan müşteri para üstünü almadığını iddia ederek esnafla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada aldığı darbe sonrası yere düşen kişinin yüzü kanlar içinde kaldı. Kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti.
KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Öte yandan kavga anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ikili dükkanın içinde kavga etmeye başlıyor. Esnaf müşteriye yumruk atıyor. Müşteri kaldırıma düşüyor. Daha sonra ayağa kalkan müşteri, sokaktaki bir kişi tarafından olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Taksim, kavga, Güncel

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