Taksim'de Rabia Naz için eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı

Giresun Eynesil'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için İstanbul Taksim Meydanı'ndan eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların "Rabia Naz için adalet. Çocuklar uyurken susulur ölürken değil" yazılı bir pankart açtığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde geçen yıl nisan ayında yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'a çarpan sürücünün Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeni olduğunu öne sürülmüş, aile, çocuklarının ölümünün aydınlatılmasını AKP'li siyasetçilerin engellediğini iddia etmişti. Rabia Naz'ın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlanmıştı.

Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığı belirtilmişti. Trabzon Adli Tıp'ın raporunda ise Rabia Naz'ın tırnaklarında erkek DNA'sı tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulunmuştu.