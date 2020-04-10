Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taksim'de sokağa çıkan gence ceza

Taksim'de polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

10.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:25
Taksim'de sokağa çıkan gence ceza
Taksim 'de polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler 20 yaş altına sokağa çıkma yasağına uymayan gençlere para cezası kesti.
Taksim Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile sivil ve resmi polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Ekipler İstiklal Caddesi'nde bekleyerek maskesiz dolaşanları uyarıp cadde içinde tutmadı. Ayrıca 20 yaş altına sokağa çıkma yasağına uymayan bazı gençlere idari para cezası uygulandı. Bazı vatandaşlar polis karşısında şaşkınlığa uğrarken, bazıları da tepki gösterdi.
Kedilere mama vermek ve yürüyüş yapmak için dışarıda olduğunu ifade eden 19 yaşındaki İsmail Erik, "Maskem var. 19 yaşındayım. 20 yaşından küçük olduğum için ceza yazdılar. Ama sokağa da çıkmam gerekiyor. Yürüyüş yapmam lazım. Ayağımda zaten sıkıntı var. Onun dışında kedileri besliyoruz dışarıda. Mama veren olmadığı için onlara mama veriyoruz. Ceza aldık. Ne kadar ceza yazıldığını bilmiyorum" diye konuştu.
(Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Taksim, Zabıta, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Taksim'de sokağa çıkan gence ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Batmanlı aktivistten 6 dilde "Evde kal" çağrısı - Haber 18:30: Kağıthane Belediyesi çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 18:29: Tuzla Belediyesi sağlık çalışanlarının her daim yanında - Haber 18:28: Bangladeş'te mahsur kalan Karslı işçiler Türkiye'ye dönmek istiyor - Haber 18:28: Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler