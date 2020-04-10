Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taksim'de sokağa çıkan gençlere ceza

Taksim'de sokağa çıkan gençlere ceza Polis ve zabıta ekipleri Taksim'de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

10.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:01
Taksim 'de sokağa çıkan gençlere ceza
Polis ve zabıta ekipleri Taksim'de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.
İSTANBUL - Taksim'de polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler 20 yaş altındaki gençlere para cezası kesti.
Taksim Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile sivil ve resmi polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Ekipler İstiklal Caddesi'nde bekleyerek maskesiz dolaşanları uyarıp cadde içinde tutmadı. Ayrıca 20 yaş altına sokağa çıkma yasağına uymayan bazı gençlere idari para cezası uygulandı. Bazı vatandaşlar polis karşısında şaşkınlığa uğrarken, bazıları da tepki gösterdi.
Kedilere mama vermek ve yürüyüş yapmak için dışarıda olduğunu ifade eden 19 yaşındaki İsmail Erik, "Maskem var. 19 yaşındayım. 20 yaşından küçük olduğum için ceza yazdılar. Ama sokağa da çıkmam gerekiyor. Yürüyüş yapmam lazım. Ayağımda zaten sıkıntı var. Onun dışında kedileri besliyoruz dışarıda. Mama veren olmadığı için onlara mama veriyoruz. Ceza aldık. Ne kadar ceza yazıldığını bilmiyorum " diye konuştu. Taksim’de sokağa çıkan gençlere ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Taksim, Zabıta, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› genel ››Taksim'de sokağa çıkan gençlere ceza - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:19: Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske' - Haberler 18:16: TBMM Genel Kurulu, hafta sonu ve pazartesi de çalışacak - Haberler 18:16: BAĞCILAR'DA BAZI MEYDANLAR, CADDELER VE SOKAKLAR YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI - Haberler 18:13: Koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü - Haberler 18:08: Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin