Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Taksim'de genç kız, yaşlı bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu öne sürerek sinir krizi geçirdi. Genç kız, "Sen ne biçim bir insansın yaşından başından utanmıyor musun? Ne var benim üstümde. Sabahtan beri takip ediyor" şeklinde çıkıştı.
10.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:37
Taksim Meydanı'nda 29 yaşındaki B.O isimli genç kız, 87 yaşındaki H.Ş isimli bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu iddia ederek, bağırmaya başladı. Olaya hemen çevrede bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Polisin gelmesiyle yaşadıklarını anlatan genç kız, yaşlı adama saldırmaya çalıştı. Sinir krizi geçiren genç kız, bir anda yere yığıldı. Taciz iddiasını reddeden yaşlı adam ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"NE VAR BENİM ÜSTÜMDE?"
Polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilen genç kız, "Sen ne biçim bir insansın yaşından başından utanmıyor musun? Ne var benim üstümde. Sabahtan beri takip ediyor. Bir şeyler söylüyor. Şikayetçiyim asla yaşlılık kabul etmiyorum" diyerek çıkıştı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
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