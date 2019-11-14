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TAKSİM'DE TEKME VE SOPALI KAVGA KAMERADA

Taksim'de iki grup arasında çıkan kavgada sopa, demir ve sandalyeler kullanıldı.

14.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:33TAKSİM'DE TEKME VE SOPALI KAVGA KAMERADA

'de iki grup arasında çıkan kavgada sopa, demir ve sandalyeler kullanıldı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ile görüntülendi.

Sakızağacı taksi durağı ile İstiklal Caddesi kesişimindeki geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında Arapça konuştukları görülen yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Yaka paça dışarıya atılan müşterilerle çalışanların arasında çıktığı öğrenilen tartışma cadde de devam etti. Kısa sürede kavgaya tutuşan taraflar, ellerine geçirdikleri sopa, demir, sandalye gibi cisimleri birbirine fırlatmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen caddede tekme ve yumruklar havada uçuştu. Mekan çalışanlarının darp edip kovaladığı müşteriler, kısa süre sonra geri dönerek kavgaya devam etti. Çevrede toplananlar meraklı gözlerle kavgayı izlerken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-İki gurup arasında çıkan kavga

-Kavgada kullanılan sopa, demir ve sandalyeler

-Tekme ve yumruklar

-Tarafların birbirini kovalaması

-Kovalanan tarafın geri dönüp kavgaya devam etmesi

-Çevrede toplanan kalabalığın kavgayı izlemesi

-Havada uçuşan sopalar

-Bağrışmalar

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Taksim, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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