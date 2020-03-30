Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taksim'de ticari taksi ve otobüslere uygulama

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgının önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında ticari taksi ve otobüslere uygulamalarda bulundu.

30.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:14
Taksim'de ticari taksi ve otobüslere uygulama
İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgının önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında ticari taksi ve otobüslere uygulamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs (Covid-19) salgının önüne geçmek amacıyla ticari taksi ve otobüslere kısıtlamalar getirdi. Alınan önlemlerde ticari taksilere tek-çift rakamlı plaka uygulaması getirilerek tek rakamlı plakalı taksilerin gündüz, çift rakamlı taksilerin ise gece çalıştırılmasına karar verildi. Otobüsler de ise, kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıma kuralı getirildi. Bu kapsamda, İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim 'de ticari taksi ve otobüslerde uygulamalarda bulundu. Ekipler, otobüs ve taksi sürücülerine kuralları ihlal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunurken, maske ve eldiven kullanımına da dikkat çekti. Yapılan uygulamada ise, herhangi bir ihlale rastlanmadı. Taksim Meydan'da ise, polis ve zabıta ekipleri toplu olarak banklarda oturan ve caddede yürüyen vatandaşlara anonsla uyarılarda bulundu. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Taksim, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Taksim'de ticari taksi ve otobüslere uygulama - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:37: Hafriyat kamyonun çarptığı otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler 18:34: Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor - Haberler 18:32: "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız" - Haberler 18:32: İl dışından gelenler kurallara uymadı, belde karantinaya alındı - Haberler 18:30: Hollanda'daki Singer Müzesi'nden Van Gogh tablosu çalındı - Haberler 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler 15:51: Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti - Haberler 15:06: Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi - Haberler 14:54: Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler