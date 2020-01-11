Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

Taksim 'de İranlılar birbirine girdi, kavgada bıçaklar konuştu. 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından polis inceleme başlattı.

2'ŞERLİ GRUPLARDAN OLUŞAN TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Lamartin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir apart otelde kaldıkları öğrenilen, 4 İran uyruklu vatandaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve 2'şerli gruplardan oluşan taraflar birbirine bıçak çekti.

2 KİŞİ ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI

Kavgada bir gruptaki İranlılar yara almazken, diğer gruptaki 2 kişi vücutlarının çeşitleri yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavgayı duyan vatandaşların durumu polise ihbar etmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis , kısa sürede olay yerine gelerek kavgayı ayırırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri kavganın yaşandığı yere gelerek yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı kişileri bıçaklayan 2 İranlıyı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Şüpheliler ekip aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.