Taksim'de uyarılara rağmen vatandaş maske takmıyor

Koronavirüsle mücadelede 'yeni normal' süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı.

Taksim'de uyarılara rağmen vatandaş maske takmıyor
15.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:30
Koronavirüsle mücadelede 'yeni normal' süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı. Maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde dolaşanların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görülürken, tüm uyarılara rağmen maske takılmaması dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadele çalışmalarının sonuç vermesi sonrası 1 Haziran tarihinden itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonlandırılırken normalleşme süreci başlatıldı. Yeni normalleşme sürecinin ilan edilmesinin ardından özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğun günlerine dönmeye başladı. Beyoğlu Kaymakamlığı'nca geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda, meydan ve caddede sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması zorunlu hale geldi. Bu kararla birlikte Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstiklal Caddesi'nde çeşitli yerlere stantlar kurarak maskesi olmayanlara maske dağıtmaya başladı.Kaymakamlığın aldığı karar ve belediyenin ücretsiz maske dağıtımı yapmasına rağmen, İstiklal Caddesi'ne gelenler sosyal mesafe kuralına uymamaya ve maske takmamaya devam ediyor. Uzmanlarca da yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekiyor. Maskeyi amacına uygun kullanmayanların birçoğunun çene altına indirdiği gözlenirken, bazılarının da dirseğine ya da bileğine bağlaması gözlerden kaçmadı.    


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Bursa’da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na Türkiye’nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
İstanbul, Ankara ve Bursa’da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti Haber
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı Haber
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Haberler››Güncel››Taksim'de uyarılara rağmen vatandaş maske takmıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:11: Kamerun'da 24 Anglofon ayrılıkçı öldürüldü - Haber 02:59: AVCILAR'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Haber 02:43: Son Dakika | Senegal'de sınav sınıflarında eğitim gelecek hafta başlıyor - Haber 02:31: Son dakika haberi! Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti - Haber 02:31: Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı - Haber 00:15: MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı - Haber 23:27: BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi - Haber 19:50: Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı - Magazin 14:52: Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi - Haberler 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler