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Taksim'de vatandaştan ilginç savunma: "Dışarıda maskeyle dolaşmak mahsurlu"

Taksim'de vatandaştan ilginç savunma: "Dışarıda maskeyle dolaşmak mahsurlu" Kendisini görüntüleyen basın mensubuna: "Çek yakışıklı mıyım?

01.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:49
Taksim 'de vatandaştan ilginç savunma: "Dışarıda maskeyle dolaşmak mahsurlu"
Kendisini görüntüleyen basın mensubuna: "Çek yakışıklı mıyım?"
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yetkililer tarafından 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanması kapsamında denetime çıkan polisler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde yasağa uymayan kişileri uyardı. Polis ekipleri tarafından uyarılan bir vatandaş "Neden önlem almadınız" sorusuna, "Dışarıda maskeyle dolaşmak mahsurlu, kalabalık yerlerde takmak gerekir" diyerek kendini savundu.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara "sokağa çıkma yasağı" uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsama ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Taksim Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında meydan ve caddeye gelen polis, vatandaşlara "evde kalın" uyarısında bulundu.
"Maske takmak bence mahsurlu"
Özellikle 65 yaş üstü vatandaşları uyaran polis ekipleri meydanda dolaşan yaşlı bir adamı durdurdu. Vatandaşın halini ve hatırını soran polis, kimliğini kontrol etti. Ardından evde kalması yönünde uyarıda bulunan polise vatandaş, "Tır şoförüyüm, ticaret odasına gitmem lazım" dedi. Ardından basın mensubunun "Neden önlem almadınız" sorusuna ise vatandaş, "Dışarıda maskeyle dolaşmak bence mahsurlu, kalabalık yerlere girdiğinde maskeni takacaksın. Avrupa'da da böyle, şimdi maskeyle dolaşıyorsun sonra indiriyorsun, böyle dolanıyorsun ne anlamı var? Topluma girdiğim zaman takıyorum. Allah'a emanet gidiyorum" dedi.
"Çek kardeş çek, nasılım yakışıklı mıyım"
Öte yandan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, megafonla vatandaşları eve gitmelerini aksi taktirde adli ve idari işlem uygulanacağını belirtti. İstiklal Caddesi üzerinde kimlikleri kontrol eden ekipler, yaşlı bir adamı durdurdu. Adamın ödeme yapmaya gidiyorum demesi üzerine polis, 155'i arayarak yardım talep edebilirsiniz dedi. Uyarıların ardından vatandaş basın mensubunun kendisini görüntülediğini görmesi üzerine, "Çek kardeş çek, nasılım yakışıklı mıyım" dedi.
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri belediye otobüsleri ve minibüslerle durdurarak yüzde 50 doluluk denetimi yaptı. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Taksim Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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Taksim’de vatandaştan ilginç savunma: ’Dışarıda maskeyle dolaşmak mahsurlu’

Kaynak: İHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Taksim, Polis, 3. Sayfa

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Taksim'de vatandaştan ilginç savunma: "Dışarıda maskeyle dolaşmak mahsurlu"
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