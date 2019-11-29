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Taksim'de yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim'de yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattıİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış ve fırtına Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

29.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:13
'de yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
İSTANBUL - 'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış ve fırtına Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların şemsiyesi ters dönerken bazıları da başına naylon poşet geçirerek korunmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkisini artırdı. Taksim Meydanı'nda yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların şemsiyeleri tersine dönerken, bazıları da naylon poşet ile yağmurdan korunmaya çalıştı.
Taksim'de yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul, Taksim, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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