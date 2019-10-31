Haberler » genel » Taksim'de yağmur etkili oluyor

Taksim'de yağmur etkili oluyor

Taksim'de yağmur etkili oluyorİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı.

31.10.2019 17:02
Taksim'de yağmur etkili oluyor
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Yağmura Taksim'de yakalanan vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentin bir çok noktasında yağmur başladı. Bir çok ilçede olduğu gibi Taksim'de de etkili olan yağmur bazı vatandaşları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Taksim'de yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Taksim, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
18:09 Keçiören Kent Konseyi kuruldu
17:37 Vali Mustafa Tutulmaz: "Son 200 yılın savaşlarının temeli enerji"
17:30 Bakan Albayrak'tan AK Parti'ye ziyaret
17:18 Muşlular Bursa'da toplandı
17:10 1001 metre uzunluğundaki köprü trafiğe açıldı
17:02 Taksim'de yağmur etkili oluyor
16:55 Evcil hayvanını alan PETZOO Fuarı'na geldi
31.10.2019 18:54:51