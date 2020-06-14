TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

14.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış bölgesel olarak etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi'nde vatandaşların kimilerinin yağmura hazırlıksız yakalandığı, kimilerinin ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundukları görüldü. Şemsiyesiz olanlar, işlerine yağmur altında koşarak gitmeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bölgesel olarak etkili olan sağanak yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirtti. TAKSİM’DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Haber

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