Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taksim'de yasağa uymayan şahıs camdan kaçmaya çalışırken yakalandı

Taksim'de korona virüsle mücadele kapsamında ruhsatsız bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın düzenledi.

13.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:06
Taksim'de yasağa uymayan şahıs camdan kaçmaya çalışırken yakalandı
Taksim 'de korona virüsle mücadele kapsamında ruhsatsız bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Baskın esnasında içeridekilerden biri camdan kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Toplamda 22 vatandaşa yaklaşık 70 bin lira idari para cezası kesildi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kıraathanelerin faaliyetlerine geçici olarak son verilmişti. Ancak bu yasağı dikkate almayarak halkın sağlığını tehlikeye atan bir kıraathane işletmecisi, Beyoğlu Taksim'de kaçak olarak ruhsatsız iş yerini açtı. Vatandaşları içeriye alan işletmeci burada oyun oynatmaya başladı. Bu kapsamda virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Süslü Saksı Sokak üzerindeki bir binanın üçüncü katında ruhsatsız bir kıraathanenin açıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle beraber iş yerine baskın düzenledi. Baskında neye uğradığını şaşıran vatandaşlara polis oldukları yerde kalmalarını söyledi.
CAMDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Ancak uyarıya rağmen içeridekilerden biri iş yerinin camından atlayarak kaçmak istedi. Beyoğlu polisinin dikkati sonucu şahıs kıskıvrak yakalandı. Hareketli anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanan şahıs yerine oturtulurken, polis ise vatandaşların kimliklerini alarak Genel Bilgi Tarama(GBT) sorgularını yaptı. Sorguların ardından içerideki 22 kişiye "Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlerine uymama" gerekçesiyle toplamda 69 bin 300 lira idari para cezası kesildi.
İşlemlerin ardından ruhsatsız çalıştırılan kıraathane zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Asayiş Büro, Beyoğlu, Taksim, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Taksim'de yasağa uymayan şahıs camdan kaçmaya çalışırken yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:52: Manavgat'ta pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine sebze-meyve - Haber 16:52: Çukurca Belediyesinden vatandaşlara maske - Haber 16:52: TİKA'dan Bosna Hersek'teki maske üretim projesine destek - Haber 16:51: Ay'dan 'sahra hastanesi' tepkisi - Haber 16:50: Gürpınar Belediyesi çiftçileri yalnız bırakmadı - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler